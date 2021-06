Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de la situation au Soudan. Photo : VNA

New York (VNA) - Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni le 14 juin pour écouter les rapports trimestriels sur les activités de ses Comités créés par la résolution 1591 (2005) sur le Soudan et par la résolution 751 (1992) sur la Somalie.

Le même jour, le Conseil de sécurité a tenu une réunion à huis clos sur la situation du plateau du Golan. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rendu compte de la situation sur la sécurité et les activités de la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD) sur le plateau du Golan.

S'exprimant lors de cette réunion, l'ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (ONU), a exprimé ses préoccupations face aux violations persistantes de l'Accord sur le retrait des forces armées ces derniers temps; et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter les accords pertinents, le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité dans le but de maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Le diplomate vietnamien a exprimé son soutien aux activités de la FNUOD visant à réduire les tensions entre les parties, soulignant l'importance de créer des conditions favorables aux opérations des forces de maintien de la paix de l'ONU et d'assurer la sûreté et la sécurité des forces de sécurité dont leur protection hors des risques d'engins explosifs laissés par la guerre ainsi que l'utilisation improvisés par certains groupes.

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1591 (2005) concernant le Soudan (ci-après appelé "le Comité") surveille l'application des mesures de sanction imposées par le Conseil de sécurité.

Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie déplore l'intimidation et l'ingérence dans les travaux du Groupe de contrôle.