Vu Tiên Lôc, président de la VCCI (gauche), et Nicolas Audier, président d'EuroCham, lors de la cérémonie de fondation du Conseil d’affaires Vietnam – Union européenne ( Vu Tiên Lôc, président de la VCCI (gauche), et Nicolas Audier, président d'EuroCham, lors de la cérémonie de fondation du Conseil d’affaires Vietnam – Union européenne ( EVBC ). Photo: enternews.vn

Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a organisé jeudi 22 octobre à Hanoï une cérémonie marquant la fondation du Conseil d’affaires Vietnam – Union européenne (EVBC).

Il s’agit d’un mécanisme de coopération qui rassemble des représentants des milieux d'affaires européens et vietnamiens et qui permet de fournir aux hommes d’affaires des conseils, des informations et des assistances techniques pour résoudre les difficultés rencontrées dans les relations économiques, en vue de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, les investissements et les transferts de technologies.

La naissance de ce Conseil vise à promouvoir le développement des entreprises des deux parties, sur la base de la pleine exploitation des opportunités offertes par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), a déclaré Hoang Quang Phong, vice-président de la VCCI, dans son discours.

De son côté, Nicolas Audier, président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), a souligné que la création de ce Conseil témoignait du désir des deux parties de coopérer, de promouvoir les investissements et les activités commerciales, et de trouver des opportunités d'affaires à leurs entreprises. -VNA