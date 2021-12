Le monde de la presse vietnamienne devrait s’intégrer activement dans la presse régionale et internationale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une session préparatoire du 11e Congrès national de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV) pour le mandat 2020-2025 s’est tenue jeudi 30 décembre à Hanoi, avec la participation de plus de 550 délégués représentant plus de 27.000 membres de la VJA dans tout le pays.

Dans son allocution d’ouverture, le président de la VJA, Lê Quôc Minh, qui est également rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple) et vice-président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, a déclaré que le congrès se déroule dans le contexte où tout le Parti, toute l’armée, tout le peuple s’efforcent de mettre en œuvre avec succès la résolution adoptée lors du 13e Congrès national du Parti.

Les délégués examineront la réalisation de la résolution adoptée lors du précédent congrès de l’AJV et d’autres documents concernant le fonctionnement de l’association, a-t-il fait savoir.Notamment, un nouveau conseil exécutif sera élu pour le mandat 2020-2025, réunissant des journalistes qui ont de bonnes vertus, de bonnes capacités et d’un bon prestige, selon Minh.

Le congrès a lieu dans le contexte de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple s’efforcent de mettre en œuvre avec succès la résolution adoptée lors du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Les tâches et les solutions qui seront présentées au congrès contribueront pratiquement à la construction de la révolutionnaire vietnamienne. Photo: VNA

Les tâches et les solutions qui seront présentées au congrès contribueront à construire la presse révolutionnaire vietnamienne, vers la modernité, le professionnalisme et l’humanité, a-t-il indiqué, ajoutant que le monde de la presse vietnamienne devrait s’intégrer activement dans la presse régionale et internationale.Le 29 décembre, le comité permanent de l’AJV a tenu un congrès de ses membres du Parti, rassemblant 500 délégués. – VNA