Berne (VNA) - Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Suisse au cours des sept premiers mois de cette année ont atteint plus de 1,3 milliard de francs suisses (1,32 milliard de dollars), en hausse de 1,3% sur un an, a déclaré samedi 24 septembre l’ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phung Thê Long, citant des statistiques des douanes suisses.

L’ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phung Thê Long, remet un cadeau à la représentante de l’Ecole Binh Minh lors de la cérémonie marquant la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) à Berne. Photo: VNA

S’exprimant lors d’une cérémonie marquant la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) à Berne, le diplomate a affirmé que la Suisse est un partenaire important du Vietnam en Europe et que le Vietnam était le troisième partenaire commercial de la Suisse en matière de produits aquatiques en 2021, après la Norvège et les Pays-Bas.



Au cours de la période 2021-2023, la Suisse a poursuivi son aide au développement au Vietnam, avec un financement de 70 millions de francs pour assister le pays dans la protection de l’environnement, la réforme économique et la formation du personnel, a-t-il fait savoir.



À cette occasion, l'ambassadeur Phung Thê Long a présenté un certificat de mérite du Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger à l'Association vietnamienne en Suisse, et des cadeaux à l'Ecole Binh Minh qui est construite pour préserver la culture et la langue vietnamiennes au sein de la communauté vietnamienne en Suisse. – VNA