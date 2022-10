Photo d'illustration: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Au cours des 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du commerce entre le Vietnam et Singapour a enregistré une bonne croissance et le solde était assez équilibré.



Selon le Département général des douanes, entre janvier et septembre, les exportations du Vietnam vers Singapour ont atteint près de 3,4 milliards de dollars, en hausse de 18,67 % par rapport à la même période de l'an dernier.



Les produits d'exportation notables avec un chiffre d'affaires de centaines de millions de dollars, tels que les ordinateurs, produits électroniques et composants, ont atteint 795,53 millions de dollars; les machines, équipements, outils et pièces de rechange, 571,2 millions de dollars; le verre et produits verriers, 385,58 millions de dollars,…



En revanche, le chiffre d'affaires des importations en provenance de la Cité-Etat a atteint plus de 3,6 milliards de dollars, en hausse de 13,46% en glissement annuel.



Le pétrole est le plus grand groupe de marchandises importées avec 960.508 tonnes et 978,7 millions de dollars de chiffre d’affaires. Pendant de nombreuses années, Singapour a été un important marché d'importation pour ce groupe de produits.



D'autres produits d'importation tels que les ordinateurs, produits électroniques et composants ont atteint 457,9 millions de dollars; les substances aromatiques, cosmétiques et produits d'hygiène, 304,64 millions de dollars; les matières premières plastiques, 261,7 millions de dollars ...



Avec un taux de croissance des exportations supérieur à celui des importations, le déficit commercial du Vietnam est passé de plus de 300 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'année dernière à plus de 200 millions à la même période de cette année.-CPV/VNA