Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – La coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans l’économie, le commerce et l’investissement, est en forte croissance. La prochaine visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Cambodge et sa participation aux 40e et 41e Sommets de l'ASEAN et aux événements connexes à Phnom Penh en novembre, sera une occasion importante pour les deux parties de discuter des orientations et mesures visant à promouvoir le développement de la coopération bilatérale.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, entre 2016 et 2020, le commerce bilatéral a connu une croissance annuelle moyenne de 17%, passant de 2,92 milliards de dollars à 5,31 milliards de dollars.

En 2021, le commerce bilatéral a atteint 9,54 milliards de dollars dont 4,83 milliards d’exportations vietnamiennes et 4,71 milliards d’exportations cambodgiennes, soit une hausse de 79,1%, de 16,4% et de 299,8% en glissement annuel, respectivement.

Au cours des neuf premiers mois de 2022, le commerce bilatéral est estimé à près de 8,45 milliards de dollars, en hausse de 16,7% sur un an et devrait dépasser 11 milliards pour toute l’année.

Outre les accords bilatéraux, ceux dans le cadre de l’ASEAN permettent aux deux pays de renforcer leurs liens économiques ainsi que de développer des chaînes de valeurs régionales pour promouvoir leurs exportations vers d’autres pays.

Le Vietnam et le Cambodge ont un grand potentiel pour promouvoir leur coopération dans des domaines tels que la production de biens de consommation, l'énergie, l'électricité, l'exploitation minière, la production et la transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques...

Sur le plan d'investissement, le Vietnam recense 198 projets en vigueur au Cambodge, cumulant 2,92 milliards de dollars.

Pour promouvoir le commerce bilatéral, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a proposé de perfectionner le cadre juridique en la matière, y compris la modification ou la prorogation de l'accord de promotion du commerce bilatéral et la signature d’un accord sur le commerce frontalier en 2022.

En décembre prochain, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce présidera un Forum d’affaires Vietnam-Cambodge à Phnom Penh et enverra une délégation d’entreprises à une foire de produits qualifiés dans le cadre du programme « À chaque commune, son produit » (OCOP). -VNA