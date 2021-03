Le Cambodge a annoncé le 28 février que les travailleurs de la collecte et de la gestion des déchets dans la capitale seront vaccinés gratuitement.

L’Indonésie et la Malaisie ont confirmé le 28 février des milliers de nouveaux cas de COVID-19.

Le 28 février, la Thaïlande a enregistré 70 nouveaux cas de COVID-19 dont 62 infections intracommunautaires et huit importés, selon le Centre pour l'administration de la situation du COVID-19 (CCSA).

L'ASEAN, le Canada et ONU Femmes ont lancé le 26 février un programme quinquennal pour accroître et renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention des conflits.