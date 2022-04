Kuala Lumpur, 19 avril (VNA) - Le commerce total de la Malaisie a enregistré un taux de croissance de 27,3% en glissement annuel le mois dernier pour atteindre un nouveau sommet de 236,6 milliards de RM (55,69 milliards de dollars), a annoncé le Département malaisien des statistiques (DOSM), le 18 avril.

Photo d'illustration : VNA

Les valeurs des exportations et des importations en mars ont une fois de plus battu les records historiques, à 131,6 milliards de RM et 104,9 milliards de RM, respectivement.Le statisticien en chef malaisien, le Dr Mohd Uzir Mahidin, a déclaré que les importations de la Malaisie avaient dépassé pour la première fois la barre des 100 milliards de RM, ce qui représente un signe positif de l'activité économique nationale.L'excédent commercial s'est élargi de 10,3% à 26,7 milliards de RM contre 24,2 milliards de RM l'année précédente, marquant le 23e mois consécutif d'excédent commercial depuis mai 2020.Les exportations de la Malaisie se sont accélérées de 25,4 %, passant de 105,0 milliards de RM à 131,6 milliards de RM, dépassant la barre des 100 milliards de RM pour le septième mois consécutif depuis septembre 2021. La croissance de la valeur des exportations en mars 2022 a été soutenue à la fois par les exportations nationales et les réexportations.Concernant les performances du premier trimestre 2022, le DOSM a déclaré que le commerce total, les exportations, les importations et l'excédent commercial continuaient d'enregistrer une forte croissance à deux chiffres.Il a indiqué que le commerce total a augmenté de 23,6%, soutenu par l'expansion des exportations, en hausse de 22,2%, ainsi que des importations, en hausse de 25,2%.- VNA