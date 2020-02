La porte frontalière de Myawady. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le commerce frontalier entre le Myanmar et la Thaïlande a atteint 1,15 milliard de dollars au premier trimestre de l'exercice 2019-2020 qui a débuté en octobre dernier.

Du 1er octobre au 31 décembre de l'année dernière, le Myanmar a enregistré plus de 773 millions de dollars grâce d'exportations vers la Thaïlande, et 382 millions de dollars d'importations, selon des chiffres publiés le 10 février par le ministère birman du Commerce.

C'est près de 100 millions de dollars de moins qu'à la même période de l'exercice 2018-2019.

Le Myanmar fait du commerce avec la Thaïlande par sept portes frontalières que sont Tachileik, Myawady, Kawthoung, Myeik, Hteekhee, Mawtaung et Maese.

Au cours des quatre premiers mois de cet exercice, celle de Hteekhee a enregistré la valeur commerciale la plus élevée: plus de 555 millions de dollars.

Le Myanmar a principalement exporté vers la Thaïlande des produits agricoles et de la pêche, et importé cosmétiques, machines, produits alimentaires et industriels bruts tels que ciment et engrais.-VNA