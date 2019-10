Hanoi (VNA) – Le commerce extérieur de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam a atteint 53,2 milliards de dollars durant les neuf premiers mois de cette année, a fait savoir le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Le Vietnam cible 10 milliards de dollars d’exportations de produits aquatiques en 2019. Photo: VNA

Leurs exportations ont progressé en effet de 2,7% par rapport à la même période de l’an dernier à 30,02 milliards de dollars, à l’inverse de leurs importations qui ont reculé de 0,7% à 23,16 milliards de dollars, pour un excédent de 6,86 milliards de dollars, en hausse de 975 millions de dollars, a-t-il précisé

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a également indiqué que le secteur compte désormais six postes d’exportation avec un revenu de plus de 2 milliards de dollars, à savoir le bois et les produits du bois, le café, le riz, la noix de cajou, les légumes et la crevette. – VNA