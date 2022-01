Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, au 4e trimestre 2021, les activités de commerce et de transport et de tourisme se sont progressivement redressées.

Plus précisément, les ventes au détail totales de biens et de services au 4e trimestre 2021 ont atteint 1.312,6 billions de dongs, en hausse de 28,1% par rapport au 3e trimestre et en baisse de 2,8% sur un an. Alors, en 2021, les ventes au détail totales de biens et de services ont atteint 4.789,5 billions de dongs, en baisse de 3,8% en variation annuelle.

Le transport de marchandises au 4e trimestre 2021 a connu une baisse annuelle de 17,3% pour atteindre seulement 420,6 millions de tonnes. Alors, pour toute année de 2021, le transport de marchandises a atteint 1.620,5 millions de tonnes de marchandises, en baisse de 8,7% sur un an.

Les arrivées internationales en décembre 2021 se sont chiffrées à 17.200, en hausse de 14,2% par rapport à novembre et de 5,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Au 4e trimestre 2021, le pays a accueilli 42.700 arrivées, soit une augmentation de 62,7% par rapport au troisième trimestre et une baisse de 12,4% sur un an. En général, en 2021, le pays a accueilli 157.300 touristes étrangers, en baisse de 95,9% par rapport à 2020.

Pour promouvoir le marché de vente au détail, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de mettre en œuvre des programmes et des mesures spécifiques pour stimuler la demande de consommation et développer le marché domestique. Il se concentrera sur la promotion de la circulation et de la distribution des marchandises ; la mise en place de programmes de promotion de la consommation domestique tels que l'organisation de mois promotionnels à l'échelle nationale, des programmes de vente mobile, des programmes de stabilisation du marché.

Le ministère va promouvoir des activités pour connecter l'offre et la demande, appliquer le commerce électronique dans la circulation et à la distribution des marchandises… - VNA.