Hanoï, 24 mars (VNA) - Le commerce entre les pays riverains du Mékong et la Chine a enregistré une croissance régulière l'année dernière malgré le COVID-19 et la morosité de l'économie mondiale.



Plus précisément, la valeur des échanges de la Chine avec le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam a atteint 416,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de 5 % sur un an.



Les chiffres ont été dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture de la Semaine de coopération Lancang-Mékong (LMC) 2023, qui s'est tenue le 23 mars à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan.



Depuis son lancement en 2016, le dispositif est devenu un modèle de coopération emblématique dans la région et n'a cessé de dynamiser le développement régional.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source