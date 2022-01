Photo: dienmayxanh

Hanoï (VNA) - Les achats sur les plateformes numériques continuent d'être l'une des options préférées des consommateurs vietnamiens cette année, a prédit la société Lazada Vietnam.

Selon le récent rapport du site de commerce en ligne Lazada, 2021 était une bonne année pour l'économie de l'Asie du Sud-Est où le commerce électronique était le principal moteur de croissance.

Citant des données du portail en ligne allemand Statista, Lazada a déclaré que la valeur du marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est a été multipliée 24 fois au cours des six dernières années, passant de 5 milliards de dollars en 2015 à 120 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre à 234 milliards de dollars en 2025.

Il a également prédit que la taille de ce secteur au Vietnam triplerait en 2025, pour totaliser 39 milliards de dollars contre 13 milliards enregistrés en 2021.

Photo: thanhnien.vn

En ce qui concerne les changements de comportement des consommateurs, le rapport a révélé que 58% des Vietnamiens préfèrent acheter des produits essentiels sur des plateformes de commerce électronique pour leur commodité, tandis que 53% reconnaissent que les achats en ligne font désormais partie de leur vie.

De plus, le rapport a observé que les clients avaient tendance à dépenser plus d'argent pour les achats sur Internet.

Prédisant les perspectives pour 2022, il a souligné que grâce aux méthodes de vente qui utilisent un contenu hautement interactif, la communication directe avec les consommateurs comme le livestream, l'expérience de magasin virtuel et les activités de divertissement, augmenteront les ventes de produits sur les plateformes numériques.

Selon James Dong, directeur général de Lazada au Vietnam et en Thaïlande, outre les difficultés et les perturbations causées par le COVID-19 dans le commerce international, la pandémie a créé de nouvelles opportunités pour le développement de l'économie numérique et des services en ligne. -VNA