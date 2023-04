Hanoi (VNA) – La taille du marché de détail vietnamien pèse actuellement environ 140 milliards de dollars et devrait atteindre près de 350 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui contribuera à environ 59% au produit intérieur brut (PIB) vietnamien, a déclaré le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

L'application de la technologie numérique aide les entreprises à se développer durablement. Photo : thoibaonganhang.vn



Au premier trimestre 2023, les ventes au détail de biens ont atteint plus de 50,5 milliards de dollars, en hausse de 11,4% par rapport à la même période de l’an dernier.

Selon les experts, le marché de la vente au détail se développe grâce à la croissance impressionnante du PIB au fil des ans, à l’amélioration du système d’infrastructure des entreprises et au développement rapide du commerce électronique.

Cependant, dans le contexte d’une concurrence féroce et de changements drastiques dans la distribution des biens basés sur la science et la technologie, en particulier la quatrième révolution industrielle, les détaillants du pays font face à de nombreux défis.

Partageant la nouvelle tendance dans le secteur de la vente au détail, Dinh Thi Bao Linh, directrice adjointe du Centre d’information sur l’industrie et le commerce relevant du MoIT, a fait savoir que la population d’internautes vietnamiens est passée à 75% et que le pourcentage d’acheteurs en ligne atteint 60%.

De plus, pour accroître leur compétitivité, les détaillants doivent constamment innover dans leurs canaux de vente en ligne et directs, fournir des services d’assistance et rendre les paiements électroniques aussi pratiques que possible.

Évoquant les difficultés et les défis du secteur de la vente au détail, Hoang Son Cong, directeur du Centre de soutien à l’entrepreneuriat et au transfert de technologie dans le secteur de la vente au détail, a déclaré que de nombreuses entreprises ont des difficultés à recruter du personnel et à mettre en œuvre la technologie numérique.

Les gens peuvent utiliser les applications de nombreuses banques et portefeuilles électroniques pour acheter en ligne à Cân Tho. Photo : VNA

De plus, les entreprises rencontrent des difficultés pour retracer l’origine des marchandises. Les activités de diffusion en direct se propagent beaucoup plus rapidement que la publicité télévisée ou les ventes directes. Par conséquent, si les entreprises n’appliquent pas le numérique, elles risquent de prendre du retard sur leurs concurrents.

Le Pdg de TikTok Vietnam, Nguyên Lâm Thanh, a expliqué que le réseau social crée les conditions permettant aux agriculteurs de tirer parti des atouts technologiques et de soutenir les ventes, ainsi que de promouvoir la coopération avec les organisations et les syndicats pour créer davantage de canaux de vente au détail et augmenter les revenus.

Nguyên Van Thành, directeur du Centre de développement du commerce électronique de l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du MoIT, a estimé que le potentiel de développement et les avantages du commerce électronique pour l’économie vietnamienne s’avèrent énormes.

Cependant, les entreprises manquent encore de compétences commerciales en ligne et rencontrent des difficultés pour inspirer la confiance des clients, ainsi que pour se conformer aux réglementations des pays importateurs, a-t-il fait remarquer.

Pour aider les entreprises à trouver des clients par le biais des canaux numériques, le responsable a souligné la nécessité d’améliorer les institutions et les politiques pour faciliter le développement du commerce électronique et encourager la participation du secteur privé dans ce segment.

En outre, les entreprises doivent augmenter leur capacité de production et diversifier leurs produits vers les jeunes générations, considérées comme les clients les plus potentiels du commerce électronique dans un avenir proche, a-t-il encore indiqué. – VNA