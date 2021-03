Des femmes d’une usine à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Photo: Human Rights Watch

Phnom Penh (VNA) - Les échanges commerciaux entre le Cambodge et la Chine ont été évalués à plus de 8,1 milliards de dollars en 2020, en baisse de 5,2% par rapport à l'année précédente, a rapporté l'agence de presse cambodgienne AKP.

Selon les données du ministère cambodgien du Commerce, les exportations du Royaume vers la deuxième plus grande économie du monde en 2020 ont connu une augmentation annuelle de 8,1% pour atteindre plus de 1,086 milliard de dollars.

Pendant ce temps, le Cambodge a importé pour environ 7,032 milliards de dollars de marchandises chinoises, en baisse de 6,9% par rapport à 2019.

Le Cambodge a exporté principalement des produits agricoles, notamment du riz, des mangues et du manioc vers la Chine, et y importé des produits industriels, des matières premières et des matériaux de construction.

Les deux pays ont placé de grands espoirs sur l'augmentation du commerce bilatéral après la signature de leur accord de libre-échange en octobre dernier. L'accord devrait être ratifié par les deux gouvernements cette année.

La Chine est désormais la plus grande source d’investissement étranger direct et touristique du Cambodge, ainsi que son principal partenaire commercial. En 2019, le commerce bilatéral a augmenté de 27% par rapport à 2018 pour s'établir à 8,2 milliards de dollars. -VNA