Lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 21e réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a discuté dans l’après-midi du 15 mars du projet de loi sur les ressources en eau (amendée).



Selon un rapport du gouvernement, il est nécessaire de promulguer la loi sur les ressources en eau (amendée) pour compléter les politiques émises, exploiter au mieux les ressources naturelles, les utiliser efficacement et assurer la sécurité nationale de l'eau…



Le projet de loi comprend 88 articles en 10 chapitres. Par rapport à la loi de 2012, le projet de loi modifie et complète 62 articles, comprend 16 nouveaux articles et supprime huit articles.



Lors des débats, les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale ont été unanimes sur la nécessité de modifier la loi sur les ressources en eau.



Soulignant que les ressources en eau étaient fortement dégradées, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a insisté sur la nécessité de d'ajouter le concept de restauration et de protection des ressources en eau, ou de protection et de développement des ressources en eau. Il a également demandé de revoir la réglementation sur les tarifs taxables des ressources en eau.-VNA