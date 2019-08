Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 14e législature a clôturé sa 36e session, vendredi 16 août à Hanoi en faisant le point de ses travaux réalisés pendant une semaine de réunion.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân (debout) s’exprime en clôture de la 36e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le 16 août à Hanoi. Photo : VNA

"Le Comité permanent a accompli l’agenda de sa 36e session, donné ses avis sur certains contenus à soumettre à l’Assemblée nationale, et examiné les questions relevant de ses compétences, notamment l’organisation réussie des activités de surveillance thématique d’interpellation", a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân.



Il a interrogé 15 membres du gouvernement sur la mise en œuvre des quatre résolutions du Comité permanent sur le développement des sciences et des technologies entre 2015 et 2020, l’investissement et l’exploitation des ouvrages de circulation construits sous forme de BOT (bâtir-opérer-transférer), l’élevage et la transformation des produits de la pêche, et la gestion et l’utilisation des prêts étrangers.

Les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale et les représentants des agences concernées ont activement discuté et analysé des problèmes sous de nombreux aspects, apportant de nombreux avis de qualité aux contenus examinés lors de la session, a estimé Nguyên Thi Kim Ngân.

La présidente de l’Assemblée nationale a demandé au gouvernement, aux commissions de l’Assemblée nationale et aux organes concernés de suivre de près les conclusions du Comité permanent de l’Assemblée nationale pour élaborer les contenus à soumettre à la 8e session de l’Assemblée nationale.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale termine sa 36e session, le 16 août à Hanoi. Photo : VNA

Elle a également invité les membres du gouvernement et les chefs des secteurs à faire valoir les résultats obtenus dans la mise en œuvre des résolutions sur la surveillance thématique et des conclutions sur les interpellations par le Comité permanent de l’Assemblée nationale depuis le début du mandat jusqu’à la fin 2018, à déployer des solutions synchrones et efficaces pour remédier aux lacunes et créer des changements positifs dans les temps à venir.

Nguyên Thi Kim Ngân a également attiré l’attention des députés sur la prochaine tenue de la 37e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale qui devrait durer pendant deux semaines ouvrables avec au menu très chargé.

Quelques heures plus tôt, sous la conduite du vice-président de l’Assemblée nationale, Dô Ba Ty, le Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est exprimé sur le rapport sur les résultats du suivi de la mise en œuvre des dispositions politiques et juridiques sur la prévention et la lutte contre les incendies durant la période 2014-2018. – VNA