La 36e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (Photo: VNA)

Hanoi, 13 août (VNA) - Quinze ministres et responsables de secteurs répondront aux questions des législateurs cette semaine lors de la 36ème session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN).

La session du Comité permanent, qui s’est ouverte le 12 août, inscrit à l’ordre du jour une séance de questions-réponses sur la mise en œuvre des résolutions et des ordres de l’AN.

Seront interrogés le 15 août les ministres du Plan et de l'Investissement, de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Information et de la Communication, de la Justice, de la Sécurité publique, de la Construction, des Sciences et des Technologies, du Travail, des Invalides et des Affaires Sociales, des Finances, de l’Industrie et du Commerce, des Communications et des Transports. Le dirigeant du Comité des affaires ethniques du gouvernement, le président de la Cour populaire suprême, le procureur du Parquet populaire suprême et l’auditeur général de l’Etat devront répondre aux interpellations des députés.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, au nom du gouvernement, participera à la session de questions-réponses.

La session du comité durera jusqu'au 16 août. -VNA