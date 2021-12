Photo: Norton Rose Fulbright



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision sur la création du Comité national de pilotage pour la mise en œuvre des engagements du Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-Premier ministre Le Van Thanh sont respectivement président et vice-président dudit Comité, qui a pour mission d'aider le gouvernement et le Premier ministre à mettre en œuvre les engagements du Vietnam lors de la COP26, à renforcer la coordination des activités de résilience au changement climatique entre ministères, secteurs et localités, ainsi que la coopération entre le Vietnam et les organisations internationales, les partenaires de développement et d’autres pays.



En outre, le comité dirigera la révision et le perfectionnement des mécanismes, des politiques, des lois, des stratégies et de la planification, accélérera la réforme des procédures administratives pour attirer des capitaux d’investissement dans les infrastructures au service de l’adaptation au changement climatique, le changement des modèles de développement et la conversion de l'énergie.



Il dirigera également la mise en œuvre de programmes, projets et tâches prioritaires pour la résilience au changement climatique et la conversion de l’énergie afin de remplir les engagements du Vietnam lors de la COP26. -VNA