Photo d'illustration: VNA



Hanoi, 18 juin (VNA) - Le Comité national de pilotage sur la prévention et le contrôle de la corruption a envoyé une dépêche aux unités du Parti et aux autorités des villes et provinces du ressort central leur demandant de traiter strictement les comportements négatifs et de corruption dans les unités anti-corruption.

En conséquence, il est à remplacer et à licencier du personnel non qualifié en termes de vertus morales, à renforcer l'inspection des unités anticorruption conformément aux instructions du secrétaire général du Parti, président de la République et président du comité, Nguyen Phu Trong.

Les comités chargés des affaires du Parti de l'Inspection du gouvernement et de l’Audit de l’Etat doivent examiner, compléter et affiner les règles de fonctionnement des délégations d'inspection et d’audit.

Le Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique doit vérifier et enquêter rapidement sur l’affaire impliquant des inspecteurs du ministère de la Construction qui auraient demandé de l’argent lors d’un voyage de travail dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc (Nord).

Le comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Construction doit examiner la nomination de Nguyen Thi Kim Anh au poste de chef adjoint de la division anti-corruption relevant de l'Inspection du ministère et rendre compte des résultats au Comité national de pilotage sur la prévention et le contrôle de la corruption avant le 30 juin. -VNA