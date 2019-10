Les vice-Premiers ministres vietnamien Trinh Dinh Dung (droite) et russe Maksim Akimov. Photo: VGP Les vice-Premiers ministres vietnamien Trinh Dinh Dung (droite) et russe Maksim Akimov. Photo: VGP

Hanoi (VNA) - La 22e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique s'est tenue mardi 29 octobre à Hanoï sous l’égide conjointe des vice-Premiers ministres vietnamien Trinh Dinh Dung et russe Maxim Akimov.

Les deux parties ont évalué la mise en œuvre du procès-verbal de la 21e session du comité, et discuté des mesures pour intensifier la coopération bilatérale et accélérer la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite officielle en Russie du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en mai dernier.

Elles se sont déclarées réjouies de la croissance de près de 30% en glissement annuel des échanges commerciaux bilatéraux qui ont atteint 4,5 milliards de dollars en 2018, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de la Russie au sein de l’ASEAN.

Outre le pétrole et le gaz, la Russie investit dans 123 projets au Vietnam, cumulant d’environ un milliard de dollars, tandis que le Vietnam recense 20 projets en activité en Russie, réunissant près de trois milliards de dollars.

Les deux vice-Premiers ministres ont souligné que la coopération commerciale Vietnam-Russie n'était pas encore à la hauteur des potentiels des deux pays et que ceux-ci devraient prendre des mesures plus énergiques.

Ils ont convenu d’examiner la levée des barrières non tarifaires dans l'import-export des produits, notamment les produits agricoles et aquatiques, les articles de textile et d'habillement, les chaussures et sandales.

Concernant la coopération pétrolière, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que le Vietnam créerait toujours les conditions favorables permettant aux entreprises russes d'accroître leur présence et de déployer des projets d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière dans le plateau continental du Vietnam.

Pour sa part, le vice-Premier ministre russe, Maxim Akimov, a déclaré la Russie continuait d'aider les entreprises pétrolières russes à élargir leur coopération avec le Vietnam, notamment dans les domaines gazo-électrique et de la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les deux parties ont également apprécié les premiers résultats de la coopération dans la construction de l'e-gouvernement et des villes intelligentes, se sont accordées d’accélérer le projet de coopération visant à créer un centre de recherche sur la science et la technologie nucléaires au Vietnam, avant d’estimer que les deux pays avaient de grandes opportunité d’élargir leur coopération dans les domaines de la haute technologie, de la santé, de la finance, de la banque, des sciences, de l’éducation et de la formation, etc.

Les deux parties ont convenu de maintenir une coordination régulière, de veiller à la mise en œuvre effective du procès-verbal de la 22e session du Comité intergouvernemental et ont approuvé la tenue de la prochaine session en Russie en 2020.

À la fin de la session, les deux vice-Premiers ministres ont signé le procès-verbal de la 22e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, et assisté à la cérémonie de signature des accords de coopération dans le domaine bancaire, et participé à la cérémonie de lancement de la carte de paiement "MIR" de la Russie au Vietnam.

À cette occasion, les vice-Premiers ministres Trinh Dinh Dung et Maxim Akimov ont assisté et ont pris la parole lors du dialogue des entreprises Vietnam-Russie 2019 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et le Conseil des hommes d'affaires russes.

Il s’agit des activités rentrant dans le cadre de la visite officielle du vice-Premier ministre de la Russie, Maxim Akimov, au Vietnam du 28 au 30 octobre. -VNA