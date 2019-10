Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville a tenu le 2 octobre dans la ville sa 32e réunion, sous l’égide de son secrétaire Nguyen Thien Nhan.

La réunion avait pour but de déterminer les tâches clés pour le dernier trimestre et de l’an 2020, de compléter les objectifs pour toute année, a-t-il précisé.

Estimant les résultats obtenus dans la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique de la ville, Nguyen Thien Nhan a constaté que dans le contexte mondial touché par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le pays et Ho Chi Minh-Ville avaient déployé leurs efforts et surmonté les difficultés pour obtenir de bons résultats, avec notamment une croissance élevée de 7,81%, une valeur des exportations dépassant 31 milliards de dollars.

La réunion a discuté et donné des avis sur les préparatifs des congrès du Parti de tous les échelons et du Congrès national du Parti pour le mandat 2020-2025 ; sur les rapports sur les résultats de la supervision du développement socio-économique, de la mise en œuvre de sept programmes clés et du projet de construction de la ville intelligents ; sur la réalisation à titre expérimental du mécanisme spécial à Ho Chi Minh-Ville.

Dans son rapport sur la situation du développement socio-économique ces neuf premiers mois de 2019, Tran Vinh Tuyen, vice-président du comité populaire municipal, a affirmé que l’économie municipale continuait de se développer. Son produit intérieur brut régional est estimé à plus de 1,033 million de milliards de dongs (44,4 milliards de dollars), une hausse annuelle de 7,81%. La ville a livré au budget d’Etat 287.173 milliards de dongs. La ville a accueilli 6,2 millions de touristes étrangers, en hausse annuelle de 14,3%. Les fonds d’investissement direct étranger se sont chiffrés à 5,43 milliards de dollars.

Ces derniers temps, Ho Chi Minh-Ville concentre ses efforts sur le règlement des difficultés des investisseurs et l’accélération des projets. Les autorités ont travaillé avec les secteurs et les localités pour écouter leurs suggestions et prendre des solutions appropriées afin de créer un environnement plus favorable aux investisseurs.

Tran Vinh Tuyen a déclaré que la ville s’efforçait aussi de relever les obstacles pour promouvoir les projets de lignes de métro 1 et 2 et de traitement des inondations causées par les marées, et le règlement des plaintes et des dénonciations.

Depuis le début de l’année, la ville a organisé 10 séminaires et conférences internationaux dans divers domaines tels que l'application de l'Intelligence artificielle, la formation des ressources humaines, le développement du tourisme intelligent… -VNA