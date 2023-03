Hanoï, 22 mars (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a présenté le 22 mars, l'Ordre du travail de deuxième classe au Comité des affaires des députés du Comité permanent de l'AN pour sa contribution à la construction et à la protection nationales lors d'une cérémonie marquant le 20e anniversaire de sa fondation (17 mars 2003-2023).

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, (2e, droite) présente le 22 mars, l'Ordre du travail de deuxième classe au Comité des affaires des députés du Comité permanent de l'AN pour sa contribution à la construction et à la protection nationales. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de Hanoï, le vice-président permanent de l’AN Tran Thanh Man, a salué les contributions et la croissance du Comité au cours des dernières années et a souligné la nouvelle vision de l’AN et son exigence de fournir des conseils stratégiques approfondis.



Le Comité doit faire des recommandations sur la réforme de la structure organisationnelle et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du Conseil des affaires ethniques de l'AN et des commissions relevant du Comité permanent de l'AN, a noté le responsable.

Il a affirmé sa conviction que le Comité continuera à réaliser des résutats complets et à maintenir son rôle clé dans l'appareil de l'AN.- VNA.