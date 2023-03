Photo d'illustration : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de promulguer la décision 213/QD-TTg créant un Comité de pilotage pour restructurer le système des établissements de crédit.

Selon la décision, Pham Minh Chinh est le chef du Comité de pilotage. Les chefs adjoints comprennent le vice-premier ministre Le Minh Khai (chef adjoint permanent) et la gouverneure de la Banque d'État Nguyen Thi Hong. Les membres sont des dirigeants de certains ministères et de secteurs.

Le Comité de pilotage est chargé d'aider le Premier ministre à orienter la mise en œuvre des solutions de restructuration des établissements de crédit associés au règlement des créances douteuses, selon les objectifs et orientations énoncés dans la décision 689/QD-TTg approuvant le Projet de Restructuration du système des établissements de crédit associés au règlement des créances douteuses pour la période 2021-2025 et d'autres documents d’amendement et de complément (Décision 689)

Le Comité de pilotage devrait étudier et proposer au Premier ministre des orientations et des solutions pour traiter les questions importantes, gérer les difficultés et les obstacles dans le processus de mise en œuvre de la Décision 689 et les questions dépassant l'autorité des ministères et secteurs. Il aidera le Premier ministre à harmoniser la coordination entre les ministères, les secteurs et les localités, et en même temps à renforcer la responsabilité, l'efficacité, la participation et la coordination des ministères, des secteurs et des localités dans la mise en œuvre de la Décision 689.

Il effectuera encore d'autres tâches sous la direction du Premier ministre sur la restructuration du système des établissements de crédit associés au règlement des créances douteuses. -VNA