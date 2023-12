Les exportations de riz ont atteint jusqu'à fin novembre un niveau record depuis 1989 avec un volume de près de 7,8 millions de tonnes et un montant de 4,4 milliards de dollars.

Le marché eurasien présente encore un grand potentiel pour les produits d'exportation vietnamiens, car la valeur totale d'exportations vietnamiennes vers l'Eurasie ne représente qu'environ 0,4% de celle d'importations de la région, a souligné Ta Hoang Linh, directeur du Département du marché Europe-Amérique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce).

Une délégation de la province sud-coréenne de Chungcheongnam s'est entretenue et a signé le 5 décembre un accord de coopération avec les autorités de la province de Bac Giang (Nord).

Du 1er janvier au 20 novembre, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête du pays en termes de nouveaux projets d’IDE (38%), de projets ajustés (25,3%), et d’apports en capital et achats d’actions (66,6%), selon l’Agence des investissements étrangers rattaché au ministère du Plan et de l’Investissement.