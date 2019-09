Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En 2018, le commerce électronique B2C (entreprise à consommateur) au Vietnam, biens et services compris, a atteint 8,06 milliards de dollars, en hausse de 30% en un an, soit la croissance la plus élevée de ces 3 dernières années.

C’est ce qui ressort du Livre blanc sur l’e-commerce au Vietnam 2019, publié par le Département du commerce électronique et de l’économie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Le nombre de personnes ayant effectué des achats en ligne a également explosé avec 39,9 millions, soit une augmentation de 11,8% par rapport à 2017 et presque le double après seulement trois ans. La valeur des achats en ligne par habitant a atteint 202 dollars (+8,6%).



Le rôle de l’e-commerce devient de plus en plus important, la part de ses revenus dans les ventes au détail totales dans le pays atteignant 4,2% (+0,6 point).



Avec environ 60 millions d'utilisateurs d’Internet, le taux d’acheteurs en ligne au moins une fois par an est assez élevé, d’environ 70%, soit 42 millions de personnes en 2018.



Le smartphone reste l’appareil préféré des acheteurs en ligne, représentant 81% des commandes. Dans le même temps, le taux d’achats en ligne via des ordinateurs de bureau ou d’ordinateurs portables a montré des signes de baisse, ne représentant que 61% en 2018, contre 65% en 2017.



Parmi les produits les plus échangés par le biais des canaux d’e-commerce figurent vêtements, chaussures, produits cosmétiques; livres, papeterie, fleurs, cadeaux; appareils ménagers, produits électroniques…



Trois canaux de vente en ligne choisis par de nombreux consommateurs sont les sites de commerce électronique (74%), les forums et réseaux sociaux (36%) et les applications de shopping mobiles (52%). En particulier, le marché a enregistré une augmentation du taux d'acheteurs en ligne via les sites Web d’e-commerce et des applications de shopping mobile, et une diminution via les forums et réseaux sociaux.



La qualité des produits reste le principal obstacle, selon 83% des consommateurs interrogés. Viennent ensuite d’autres obstacles tels que service à la clientèle médiocre (47%); craintes de divulgation d'informations personnelles (43%); prix plus élevé que l'achat direct ou peu clair (37%); services de transport et de livraison médiocres (36%); sites web ou applications de vente non professionnelles (22%)... -CPV/VNA