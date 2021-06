Photo d'illustration.

Hanoi, 22 juin (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le chiffre d'affaires à l'export de l'année entière pourrait atteindre cette année 308 milliards d’USD, et celui à l’import, 306 milliards. Ainsi, l'excédent commercial serait d'environ 2 milliards d’USD.Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient de publier un rapport sur la situation des exportations ces derniers mois et les mesures pour les promouvoir.Concrètement, le commerce mondial en 2021 est encore morose et toujours difficile à prévoir, dépendant de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et de la vaccination. En outre, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine couve toujours, des évolutions imprévisibles continueront d'avoir un impact sur les activités d'import-export du Vietnam.Le protectionnisme réapparaît et se manifeste de plus en plus clairement depuis 2018 avec un nombre de recours commerciaux contre les exportations vietnamiennes en augmentation.Un facteur notable mentionné par le ministère de l'Industrie et du Commerce est le prix élevé du transport maritime international depuis le quatrième trimestre 2020. Plus précisément, les routes asiatiques et africaines ont augmenté de 3 à 4 fois, les routes européennes de 5 à 6 fois, voire 7-8 fois. Pendant ce temps, la pénurie de conteneurs continue.Sur la base d'une analyse et d'une évaluation des opportunités, des difficultés et des défis en 2021, le ministère de l'Industrie et du Commerce a prévu que le chiffre d'affaires à l'exportation de cette année pourrait atteindre 308 milliards d’USD, en hausse de 9% par rapport à 2020, et celui à l’importation 306 milliards d’USD, 16,5%. La balance commerciale excédentaire serait alors d'environ 2 milliards d’USD.Pour promouvoir des export ations, le ministère de l'Industrie et du Commerce travaillera avec d'autres ministères, branches et localités pour mettre en œuvre des programmes et activités d’assistance aux entreprises, en particulier PME, afin de mieux exploiter et profiter des tarifs préférentiels des accords de libre-échange (ALE) tels que l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP), l'ALE Vietnam-UE (EVFTA), etc.Le commerce extérieur au cours des 5 premiers mois de 2021 a maintenu une bonne dynamique avec 262,25 milliards d’USD, 33,5% par rapport à la même période l'année dernière, dont 130,94 milliards d’USD d’exportations, 30,7%, et 131,31 milliards d’importations, 36,4%. - CPV/VNA