Photo d'illustration: phnompenhpost.com

Vientiane (VNA) - La construction d'une ligne ferroviaire reliant Vientiane au port maritime de Vung Ang dans la province centrale de Ha Tinh, au Vietnam, devrait commencer en novembre, a déclaré un investisseur du projet.



La ligne, dont le coût est estimé à 5 milliards de dollars, permettra au Laos d'accéder au port en eau profonde Vung Ang, le port maritime le plus proche de Vientiane, selon un article publié le 17 mars sur le journal Vientiane Times.



Un promoteur lao va soumettre les résultats d'une étude de faisabilité sur le tronçon de la ligne qui traversera le Laos au ministère des Travaux publics et des Transports pour approbation, a déclaré le président du conseil d'administration de la société publique laotienne de commerce de pétrole (PetroTrade), Chanthone Sitthixay.



En même temps, une entreprise vietnamienne a été engagée pour réaliser une étude de faisabilité sur le tronçon au Vietnam. L'étude devrait être achevée en juin et sera ensuite soumise à l'Assemblée nationale du Vietnam pour approbation en juin prochain.

Auparavant, une étude de faisabilité sur ce chemin de fer avait été menée par l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).



Selon Chanthone Sitthixay, également vice-président de la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Laos, a déclaré que le groupe FLC, opérateur de Bamboo Airways, souhaite coopérer avec le Laos pour mener à bien cette ligne ferroviaire. -VNA