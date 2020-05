Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a rendu 18 mai à Hanoi un vibrant hommage au Président Hô Chi Minh, demandant de continuer à mettre en œuvre les recommandations qu’il avait léguées.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong s’adressant à la cérémonie, le 18 mai à Hanoi. Photo : VNA

Le Président Hô Chi Minh est un exemple radieux de la révolutionnaire, a-t-il déclaré lors d’une cérémonie solennelle en l’honneur de son 130e anniversaire, rappelant avec émotion la vie et à l’œuvre révolutionnaire glorieuse du père du Vietnam moderne.



La cérémonie est honorée par la présence de l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, les anciens présidents de la République Trân Duc Luong et Truong Tân Sang, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hung.



Les dirigeants du Parti et de l’Etat participant à la cérémonie. Photo : VNA Spectable en l’honneur du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh et guide de la révolution vietnamienne est le bien spirituel extrêment grand et précieux du Parti et de la nation vietnamiens, éclaire à jamais et conduit l’œuvre révolutionnaire du Parti et du peuple vietnamien de victoire en victoire, contribuant à la lutte commune des peuples du monde, pour la paix, l’indépendance nationale, la démocratie et le progrès social, a-t-il indiqué.



Chaque victoire et chaque progrès de la révolution du Vietnam est associée aux grands mérites du Président Hô Chi Minh, a affirmé le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong.



