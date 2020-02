La SHB accordera 3.000 milliards de dongs de crédits (12,5 millions de dollars) pour aider des entreprises à promouvoir la production et à réduire le fardeau financier causé par l’épidémie de COVID-19.

La troisième exposition et conférence internationale sur la technologie de production et de transformation de fruits et légumes (HortEx Vietnam 2020) a ouvert ses portes le 26 février à Ho Chi Minh-Ville.