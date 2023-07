Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit à Hanoï Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, président du Tony Blair Institute for Global Change (TBI). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mercredi 26 juillet à Hanoï Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, président du Tony Blair Institute for Global Change (TBI).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité voir l'ancien Premier ministre britannique continuer à apporter des contributions à l'approfondissement des relations entre les deux pays dans tous les domaines, en particulier dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Royaume-Uni pour son adhésion à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), affirmant le soutien et la volonté du Vietnam de se coordonner activement avec le Royaume-Uni pour promouvoir la mise en œuvre efficace et efficiente du CPTPP.



Se réjouissant du potentiel de développement du Vietnam, Tony Blair a déclaré que la partie britannique attachait toujours de l'importance au partenariat stratégique avec le Vietnam. Il a estimé que les relations entre les deux pays continueraient à se renforcer à l'avenir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni, président du Tony Blair Institute for Global Change (TBI). Photo: VNA

Les deux parties ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier des tendances de la 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle, la montée du protectionnisme et la concurrence stratégique. ...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération pour tirer parti des opportunités et surmonter les défis et difficultés.



Il a proposé au TBI d’aider le Vietnam à attirer des ressources pour la croissance verte, la réduction des émissions et la réponse au changement climatique, de partager des expériences et des recommandations sur l’édification d'un marché du carbone au Vietnam…



Le président du TBI a partagé le point de vue du Premier ministre sur la nécessité de renforcer la solidarité internationale et de défendre le multilatéralisme dans la résolution des problèmes mondiaux et universels, en particulier dans la réponse au changement climatique et aux défis épidémiques...



Tony Blair a affirmé que le TBI soutiendrait toujours le Vietnam et continuerait à travailler avec les organes concernés pour promouvoir et mettre en œuvre des activités, programmes et projets de coopération spécifiques, en particulier dans les domaines sur lesquels le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné son avis.

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé qu'avec une coordination étroite et ciblée, la coopération entre les deux parties serait de plus en plus substantielle et efficace, apportant des avantages aux gens, conformément aux besoins et aux capacités des deux parties et aux lois des deux pays. -VNA