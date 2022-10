Le Dinh Duat et ses proches. Photo: nhandan.vn Le Dinh Duat et ses proches. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé une lettre de félicitations à Le Dinh Duat, domicilié dans le quartier de Thanh Xuan Trung, arrondissement de Thanh Xuan, à Hanoï, pour ses 23 ans consacrés à la sensibilisation au don de sang.

Dans sa lettre, le chef de l’Etat a exprimé son émotion et son respect devant le fait que M. Duat, un ancien combattant âgé de 80 ans, et sa famille, avaient mené des efforts inlassables depuis près de 23 ans pour sensibiliser les gens au don de sang. À ce jour, ils ont mobilisé un millier de donneurs avec plus d’un millier d’unités de sang, contribuant à sauver des milliers de patients.

Le président Nguyen Xuan Phuc a adressé ses vœux de santé et de bonheur à Le Dinh Duat et sa famille, souhaitant les voir continuer à répandre leur gentillesse, leur affection, leur responsabilité et de bonnes choses. -VNA