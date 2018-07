Le président Tran Dai Quang prend la parole lors de la rencontre.



Ba Ria-Vung Tau, 19 juillet (VNA) - Le président Tran Dai Quang a demandé à la province côtière de Ba Ria-Vung Tau (Sud) de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources nationales et étrangères afin de développer l'économie locale rapidement et durablement.Lors d'une séance de travail avec des responsables locaux le 19 juillet, le président a exhorté la localité à transformer le port de Cai Mep-Thi Vai en un entrepôt international et à développer ses parcs industriels.L'île de Con Dao devrait devenir un site touristique national de haute qualité, a-t-il dit, demandant aux autorités de Ba Ria-Vung Tau de continuer à aider les pêcheurs locaux à construire et améliorer les navires de pêche hauturière, augmenter les navires de logistique de pêche, accorder plus d'attention à la protection de la souveraineté nationale sur la mer et les îles, et promouvoir l'agriculture de haute technologie."La croissance économique devrait aller de pair avec le développement de la culture et de la société, l'éducation et la formation, les sciences et les technologies, et les soins de santé", a déclaré le dirigeant.Il a demandé à la province de poursuivre la réforme administrative afin de mieux répondre aux besoins légitimes des résidents et des entreprises.Au cours de la réunion, le président Tran Dai Quang a salué les réalisations enregistrées par Ba Ria-Vung Tau dans de nombreux domaines en 2017 et au cours des six premiers mois de 2018.Entre janvier et juin, le produit intérieur brut (PIB) de la province a augmenté de 7% et sa contribution au budget de l'État a atteint 37 billions de dongs (1,6 milliard de dollars).La production industrielle de la localité, à l'exclusion du pétrole et du gaz, a augmenté de 8,17% par rapport à la même période l'an dernier. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans la production agricole.De plus, Ba Ria-Vung Tau a prêté attention à la réforme administrative, contribuant ainsi à améliorer l'environnement d'investissement local. En conséquence, dans la première moitié de cette année, la localité s'est classée au troisième rang national en matière d'attraction d'investissements étrangers, avec un capital social total de 1,67 milliards d’USD.La province vise à renforcer ses principaux secteurs tels que le port maritime, la logistique maritime, l'industrie et le tourisme au cours de la période 2016-2020.A l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le président Tran Dai Quang a rendu visite aux invalides de guerre et aux soldats malades au centre de soins de Long Dat du district de Long Dien. -VNA