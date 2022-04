Le président Nguyen Xuan Phuc (2e à partir de la droite) lors de la cérémonie. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - Dans la soirée du 29 avril, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à une cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération de la province de Quang Tri (1er mai 1972) et le 50e du combat de 81 jours pour protéger l’ancienne citadelle de Quang Tri.



Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, et le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, ont envoyé des fleurs de félicitations.



Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Nguyen Xuan Phuc a décerné l’Ordre Ho Chi Minh à Quang Tri pour ses contributions à la cause du Parti et de l’Etat. Il s’agissait de la 2e fois que cette province du Centre a obtenu cette noble distinction.



Dans son discours, le chef de l’Etat a insisté sur la position géo-économique, politique et militaire particulièrement importante de la province de Quang Tri. Il l’a encouragée à poursuivre les acquis, à continuer à valoriser les traditions et à redoubler d’efforts pour accélérer le développement socio-économique, notamment l’agriculture verte, le tourisme, l’économie maritime...



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc est allé rendre hommage aux Héros morts pour la Patrie au cimetières nationaux des martyrs de Truong Son et de la Route 9 où se reposent 20.000 personnes tombées pour la Patrie. -VNA