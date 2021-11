Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a assisté samedi 20 novembre à la célébration de la Journée des enseignants du Vietnam (20 novembre) et à la cérémonie de rentrée scolaire de l'Académie de l’agriculture du Vietnam.

L'Académie de l’agriculture du Vietnam est une université nationale clé qui a formé pour le pays et des pays étrangers plus de 110.000 cadres, plus de 13.000 maîtrises et près de 700 doctorats. L'académie compte actuellement 82 modèles scientifiques et technologiques et de nombreux produits scientifiques et technologiques ont eu une grande valeur d'application dans la pratique.

Le président Nguyen Xuan Phuc a adressé ses chaleureuses salutations aux enseignants, cadres, fonctionnaires, employés et étudiants de l'académie ainsi qu'à tous les enseignants et étudiants du pays. Il a reconnu et loué les grandes réalisations obtenues par l’académie en matière de formation, de recherche scientifique, au service de la société.

Le président de l'État a déclaré : « Le Parti et l'État croient et attendent toujours que l'académie continue d'apporter des contributions importantes, concrètes et efficaces au développement d'une agriculture durable, en formant une nouvelle campagne et une classe paysanne civilisée, conformément à l'esprit du 13e Congrès national du Parti ».

Il a demandé à l’académie, outre la formation professionnelle, des compétences générales, l'éducation du caractère pour les étudiants afin que les diplômés s'adaptent bien à l'environnement de travail en évolution rapide. Le président a demandé à l'académie de se concentrer sur la formation d'un contingent d’enseignants capables de répondre aux exigences de l'innovation.

Il faut continuer à renouveler les contenus et les méthodes de formation adaptés à l'ère de la quatrième révolution industrielle ; profiter des technologies pour améliorer l'efficacité de la formation ; lier la formation dans les écoles à la pratique de production dans les entreprises ; encourager et promouvoir les activités d'entrepreneuriat et d'innovation chez les étudiants.

L’académie doit promouvoir davantage les activités scientifiques et technologiques. Ses recherches sont axées sur le développement d'une agriculture écologique, s’adaptant au changement climatique ; sur la restructuration réussie de l'agriculture dans le sens d'une augmentation de la valeur ajoutée et d'un développement durable. L'objectif principal de ses recherches est de promouvoir un développement économique durable.

Nguyen Xuan Phuc a souligné que l'académie devrait continuer à conseiller activement les organes de l'Etat pour atteindre l'objectif d'agriculture verte, notamment la stratégie de plantation d'un milliard d'arbres au cours de la période 2021-2025 pour protéger l'environnement et réaliser l’engagement du pays de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. -VNA