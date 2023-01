Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê offre de l'encens en hommage au défunt Président Hô Chi Minh à la Maison 67. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh dans la maison 67 dans le site du palais présidentiel qui lui est dédié, vendredi 20 janvier, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Chat 2023.



Inaugurée le 20 juillet 1967, la maison 67 se situe à 30 m derrière la maison sur pilotis. Le mur de plus de 60 cm d’épaisseur et le plafond de plus d’un mètre d’épaisseur sont en béton armé… C’était le lieu de réunion du Président Hô Chi Minh et du Bureau politique pendant l’escalade militaire des Américains au Nord (1967-1969), le lieu où il était soigné et où il a rendu son dernier souffle.



Le plus haut législateur a affirmé que l’Assemblée nationale s’efforce toujours de mettre en œuvre efficacement les tâches importantes assignées par le Parti, l’État, l’électorat et le peuple.



Dans les temps à venir, l’Assemblée nationale continuera d’étudier et de perfectionner le cadre juridique, servant d’organe représentatif le plus élevé du peuple, a-t-il déclaré.



Le président de l’Assemblée nationale a saisi cette occasion pour souhaiter aux membres du personnel de la zone des vestiges du Président Hô Chi Minh une nouvelle année pleine de bonheur et de santé.





Il leur a demandé de remplir toutes les tâches assignées, en particulier de présenter la vie et l’oeuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh aux visiteurs nationaux et étrangers.





Dans l’après-midi du même jour, Vuong Dinh Huê a offert de l’encens à la Citadelle impériale de Thang Long pour commémorer les ancêtres qui avaient contribué à l’édification et à la défense de la Patrie. –VNA