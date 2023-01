Tuyên Quang (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a assisté lundi 30 janvier à la fête de plantation d’arbres du printemps 2023 dans la province de Tuyên Quang (Nord), appelant à redoubler d’efforts pour un développement national harmonieux et durable.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s’exprimant lors de la cérémonie, à Tuyên Quang, le 30 janvier. Photo : VNA

Depuis le printemps 1960, en écho à l’appel du Président bien-aimé Hô Chi Minh, la fête de plantation d’arbres est organisée à chaque arrivée du printemps, a-t-il rappelé lors de la cérémonie organisée par le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Front de la Patrie de la province de Tuyên Quang.La fête de plantation d’arbres est l’expression de notre engagement à mettre en œuvre la directive n°13-CT/TW du 12 janvier 2017 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le renforcement du leadership du Parti en matière de gestion, de protection et de développement des forêts afin de construire une «économie verte», de développer le pays de manière harmonieuse et durable, a-t-il déclaré.Le plus haut législateur a demandé de faire en sorte que les planteurs puissent vivre et s’enrichir par la foresterie, et de matérialiser l’objectif de faire de Tuyên Quang un centre de foresterie high-tech et un centre de production et de transformation du bois de la région moyenne et montagneuse du Nord.