Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê se rendra dimanche 12 décembre en République de Corée pour une visite officielle à l’invitation de son homologue sud-coréen Park Byeong-seug, destinée à donner un nouvel élan au partenariat stratégique entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê s’entretient en ligne avec son homologue sud-coréen Park Byeong-seug, le 23 juin 2021. Photo : VNA



Les deux pays célèbreront le 30e anniversaire des relations diplomatiques en 2022, et cette visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam sera l’occasion de discuter des mesures destinées à hisser leur partenariat stratégique à un nouveau palier et à porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars.

Les liens florissants entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des résultats des visites effectuées à tous les niveaux. En août 2011, les deux pays ont publié une déclaration commune sur le partenariat intégral du XXIe siècle à l’occasion de la visite du président vietnamien Trân Duc Luong en République de Corée. En octobre 2009, les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat de coopération stratégique lors de la visite au Vietnam du président sud-coréen Lee Myung-bak. Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug, s’est rendu au Vietnam en novembre 2020.

Les relations bilatérales se nourrissent également de sommets fréquents, dont les entretiens téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communistre du Vietnam, Nguyên Phu Trong et le président sud-coréen Moon Jae-in le 15 juillet 2021, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue sud-coréen Kim Boo-kyum le 22 juillet 2021, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue sud-coréen Park Byeong-seug le 23 juin 2021.

Le Vietnam et la République de Corée entretiennent des relations économiques et commerciales denses. La République de Corée reste le plus grand investisseur au Vietnam avec 9.100 projets en vigueur d’un fonds enregistré total de 72,35 milliards de dollars, le deuxième donateur du Vietnam avec 1,5 milliard de dollars d’APD sur la période 2016-2020 avec une extension jusqu’en 2023. Elle est le troisième partenaire commercial du Vietnam. Lors des huit premiers mois de 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 48,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4% en glissement annuel.

La République de Corée qui compte actuellemen 48.000 travailleurs vietnamiens, est aussi le deuxième marché d’exportation de main-d’œuvre du Vietnam.En janvier 2021, les deux pays ont signé à nouveau le Protocole d’accord sur la fourniture et l’accueil de travailleurs vietnamiens en République de Corée dans le cadre du système de permis de travail (EPS).

Vue de l'entretien en ligne entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue sud-coréen Park Byeong-seug, le 23 juin 2021. Photo : VNA

La République de Corée a émergé ces dernières années comme l’un des plus grands marchés pourvoyeurs de touristes au Vietnam. En 2019, 4,2 millions de Sud-Coréens ont voyagé au Vietnam, soit un bond de 23,1%, alors que le nombre d’arrivées vietnamiennes en Républiques de Corée s’est établi à 550.000, en hausse de 21,9% par rapport à 2019.

En 2016, le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et l’ambassade de la République de Corée au Vietnam ont signé un accord sur l’enseignement expérimental de la langue coréenne au niveau secondaire. La Républiques de Corée a fait don de plus d’un million de doses de vaccin d’Astra Zeneca au Vietnam et continue d’envisager un soutien médical, y compris des vaccins pour le Vietnam dans un avenir proche.

Selon le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam permettra d’approfondir la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Vietnam est le pilier de la nouvelle politique Sud Plus de la République de Corée et l’un de ses plus importants partenaires stratégiques.

Selon le dirigeant sud-coréen, l’année prochaine, les deux pays célèbreront le 30e anniversaire de l’établissement de leur relation diplomatique, et cette visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam sera l’occasion de discuter d’une évolution du partenariat stratégique actuel, qui pourrait devenir un partenariat stratégique intégral. – VNA