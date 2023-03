Le ministre des Affaires étrangère Bui Thanh Son (droite) reçoit le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Yunnan, Wang Ning. Photo: Bao quoc te



Hanoï (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations de voisinage amical et à sa coopération intégrale avec la Chine, les considérant comme une priorité de premier rang dans sa politique extérieure.



C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangère Bui Thanh Son en recevant le secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Yunnan, Wang Ning, le 28 mars à Hanoï.



Les deux parties ont hautement apprécié les développements des relations de partenariat et de coopération stratégiques intégrales entre le Vietnam et la Chine ces derniers temps. Selon elles, la visite officielle en Chine en octobre 2022 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a marqué un jalon important, ouvrant une nouvelle période de développement pour les relations entre les deux Partis et les deux pays.



Pour promouvoir la coopération entre le Yunnan et les localités et organes vietnamiens, le ministre Bui Thanh Son a proposé de multiplier les visites et les contacts entre les deux parties, d’exploiter efficacement les mécanismes et programmes d’échange et de coopération existants, ainsi que de développer les échanges amicaux entre les organisations frontalières.



Il a suggéré au Yunnan de continuer d’augmenter ses importations de produits agricoles et aquatiques du Vietnam, de collaborer pour maintenir le dédouanement fluide aux portes frontalières avec le Vietnam, de promouvoir activement les liaisons routières et ferroviaires dans les zones frontalières, et de rouvrir bientôt les vols directs entre les deux parties.

Photo: Bao quoc te



Le chef de la diplomatie vietnamienne a en outre proposé que les deux parties poursuivent leur coordination étroite dans la gestion et l’utilisation durables des ressources en eau des cours d'eau frontaliers, de bien mettre en œuvre trois documents juridiques concernant la frontière terrestre Vietnam - Chine et d’accélérer la mise en place de nouveaux postes frontaliers…



Il est également important de renforcer la coordination dans la gestion et la garantie de la sécurité et de l’ordre dans les zones frontalières, de faciliter les échanges amicaux et la circulation des habitants, et de faire des efforts conjoints pour édifier une frontière terrestre Vietnam – Chine de paix, de stabilité, de coopération et de développement.



Pour sa part, Wang Ning a affirmé que le Yunnan accordait une attention particulière aux échanges amicaux et à la coopération mutuellement bénéfique avec les ministères, les secteurs et les localités du Vietnam, souhaitant travailler avec le pays dans la réalisation des perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, et approfondir les relations bilatérales.



Partageant les propositions de coopération du ministre Bui Thanh Son, Wang Ning a souligné sa volonté de maintenir les échanges et les contacts avec les localités vietnamiennes, de profiter du potentiel, des avantages et de la complémentarité dans la coopération, contribuant ainsi au développement des relations entre le Vietnam et la Chine. -VNA