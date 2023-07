La Conférence des ministres des Affaires étrangères participant au Sommet de l'Asie de l'Est ( EAS ). Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Poursuivant le programme de travail dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et les réunions connexes à Jakarta, Indonésie, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son a participé vendredi 14 juillet à la Conférence des ministres des Affaires étrangères participant au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et à la Réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN – Etats-Unis (PMC).



Lors de la Conférence des ministres des Affaires étrangères participant au Sommet de l'Asie de l'Est (EAS), les pays se sont engagés à promouvoir davantage le rôle de l'EAS, en prenant un dialogue sincère, une consultation fiable et une coopération pratique comme principaux outils d'échange.

Les ministres ont convenu de contribuer conjointement à améliorer la capacité d'adaptation des pays, à façonner une structure régionale ouverte, inclusive et transparente, à faire respecter le droit international avec l'ASEAN au centre.

La conférence a adopté le plan d'action de l'EAS pour la période 2024-2028, avec 16 domaines spécifiques tels que le développement durable, la coopération maritime, la promotion du commerce, la connectivité, l'éducation, la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes…



Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN – Etats-Unis, ils se sont engagés à travailler ensemble pour approfondir les relations économiques, commerciales et d'investissement, et répondre aux défis de sécurité non traditionnels.

Dans le même temps, l'ASEAN et les États-Unis renforceront leur coopération dans les domaines de la transformation énergétique, des sciences et des technologies et de l'innovation, du développement d'infrastructures durables, de la protection de l'environnement et de la réponse au changement climatique.

L'ASEAN se félicite de la proposition des États-Unis de participer à la coopération dans la mise en œuvre de la vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP).



À cette occasion, le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé la création d'un centre ASEAN-États-Unis pour soutenir ces efforts.



S'exprimant lors de ces événements, le ministre Bui Thanh Son a affirmé les réalisations importantes de l'EAS, soulignant que grâce aux consultations, l'EAS a contribué à promouvoir une culture de dialogue et de coopération, à accroître les similitudes, à réduire les différences et à renforcer la confiance entre les pays.

Il a hautement apprécié l'engagement et le soutien des partenaires de l'ASEAN, et souligné que ces engagements doivent se traduire par des actions, à travers une participation active et des contributions efficaces au mécanisme présidé par l'ASEAN.

Se félicitant des bons résultats de la coopération entre l'ASEAN et les États-Unis, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que l'ASEAN travaillerait en étroite collaboration avec les États-Unis pour développer le partenariat stratégique intégral de manière substantielle, efficace et d’intérêt commun, contribuant à promouvoir le dialogue, façonner et partager les normes de conduite entre les pays.

Il a souligné que la priorité devrait être accordée à la promotion de l'économie, du commerce, des sciencse et des technologies, ainsi que de l'innovation et de la créativité en tant que domaines clés et forces motrices de la coopération ASEAN - États-Unis.



Dans le même temps, il est nécessaire de renforcer la coordination pour assurer un avenir durable à un milliard de personnes des deux parties grâce à la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, du développement des ressources humaines, de la transformation verte et du développement durable.

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré aux deux parties d’accorder plus d'attention et souenir efficacement le développement sous-régional, contribuant à une croissance inclusive, équitable et durable dans la région.

Lors de ces événements, les pays ont eu des échanges approfondis sur les questions internationales et régionales. Les partenaires ont affirmé leur soutien aux efforts de l'ASEAN, à son approche équilibrée et objective et à sa position commune sur ces questions.

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré aux partenaires de faire preuve de respect et de soutien pour la centralité de l'ASEAN, et travailler avec l'ASEAN pour promouvoir le dialogue, la consultation et le renforcement de l'information, répondre aux défis communs, construire une société ouverte, une structure régionale transparente et inclusive et faire respecter le droit international.

Il a affirmé la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, demandant aux partenaires de continuer à soutenir et à contribuer de manière responsable aux efforts menés par l'ASEAN pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité en Mer Orientale, élaborer d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantielle, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 faisant de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de développement durable. -VNA