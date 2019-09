Phu Tho (VNA) - Situé dans la commune de Thuong Long, district de Yên Lâp, province de Phu Tho, le lac Ly est entouré de cassies et de canneliers. Ses eaux claires et bleues font de ce lieu une destination de choix pour les visiteurs.

Un coin du lac Ly. Photo: CVN



S'étendant sur 40 ha, le lac Ly peut contenir 3 millions de mètres cubes d’eau. Véritable réservoir d’eau douce, il sert à l’irrigation et au drainage de toute la région et alimente en eau courante les milliers d’habitants des communes de Thuong Long, Nga Hoàng, Hung Long, Phuc Khanh et Dông Thinh du district de Yên Lâp, province de Phu Tho (Nord).



À environ 100 km de Hanoï, le lac Ly, nommé ainsi par la population locale, provient de deux torrents: Ly et Chanh. Entouré de montagnes et de collines, sa beauté sauvage attire de plus en plus de touristes qui viennent photographier le lieu. En visitant les villages des Dao et Muong près du lac, les voyageurs peuvent découvrir l’art du tissage de brocatelles, déguster les spécialités locales et se relaxer pour laisser place au bonheur.



Des expériences inoubliables



En se rendant dans cet endroit, la fatigue disparaît et les voyageurs ne peuvent que se réjouir de cette sérénité qui caractérise si bien la vie de la population locale. Ils profitent de la quiétude du lac, contemplent le ciel et le cadre idyllique.



Au niveau du barrage, un paysage des plus romantiques est offert aux visiteurs. Ils peuvent admirer une passerelle suspendue de 117 m de long et de 2 m de large. En s’y aventurant, les touristes seront charmés par un tableau éblouissant: le vert intense de la forêt se mélangeant au bleu vif du ciel, de l’eau et de l’immensité du lac.



Les voyageurs seront subjugés par cette beauté naturelle et mystérieuse et pourront se laisser porter sur une barque pour contempler ce paysage exceptionnel. Cette destination permet de répondre aux attentes de nombreux visiteurs en proposant du tourisme communautaire, de détente ou encore d’observation. Paysage naturel et air pur font de cet endroit le cadre idéal pour oublier tous les problèmes de la vie quotidienne.

La passerelle suspendue enjambantle lac Ly. Photo: CVN



Les touristes pourront non seulement profiter de moments de détente, mais auront également l’opportunité de participer à des activités culturelles. Grâce à l’hospitalité des habitants, ils pourront découvrir l’authenticité des ethnies Dao et Muong.



L’exploitation du potentiel touristique du lac Ly permettra, par ailleurs, de développer l’écotourisme et l’aquaculture. Les voyageurs pourront profiter de nombreuses activités touristiques comme des balades en forêt, en montagnes et visiter des villages. Ils pourront également pratiquer de multiples activités comme le rowing, le ski nautique, la pêche et l’escalade.



De son côté, la destination sera intégrée aux circuits touristiques de Phu Tho pour favoriser la découverte de la culture locale. L’occasion pour les visiteurs de mieux comprendre le quotidien des ethnies minoritaires et de garder de merveilleux souvenirs en tête.



''Le lac Ly est une destination attrayante. Ce site attire de nombreux touristes, notamment le week-end. Avec sa superficie, il a du potentiel pour devenir une zone d’écotourisme de la province'', a partagé Trân Dinh Xuyên, vice-président du Comité populaire de la commune de Thuong Long.



Nature sauvage et paysages pittoresques, c’est un endroit à découvrir sans plus tarder! -CVN/VNA