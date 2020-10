Photo: doisong.vn

Hanoi (VNA) - Hanoï se pare de son manteau automnal. Reconnu comme étant la meilleure saison de l’année, l’automne commence généralement à la fin du mois d’août et se termine en novembre. C’est le moment idéal pour profiter de la capitale, découvrir son charme et sa singularité.Entre la chaleur de l’été et la froideur de l’hiver, la fraîcheur de l’automne est une véritable bénédiction. En cette saison, le temps est très agréable à Hanoi, le soleil est doux et s’accompagne d’une légère brise, la nature est d’une beauté spectaculaire. Hô Thi Sau, une ressortissante vietnamienne résidant en Europe, aime le charme particulier de la capitale en automne.«Quand je rentre au pays en automne , je suis fascinée à chaque fois par les couleurs extraordinaires de Hanoi . C’est vraiment magnifique!»L’automne, c’est la saison des fleurs et des fruits. Les vélos des vendeurs ambulants sont chargés de magnifiques bouquets de fleurs multicolores et les palanches débordent de fruits.La douceur du climat automnal séduit les Hanoiens et les visiteurs étrangers. Phan Huyên Thu, étudiante en deuxième année à l’École polytechnique, partage:«En automne, l’air est frais et doux à Hanoï. Les rayons du soleil dévoilent la beauté de la ville. C’est la meilleure saison pour découvrir la capitale. On se promène dans les rues, l’appareil photo sur l’épaule, pour profiter de la langueur automnale».