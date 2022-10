Hanoi (VNA) - L’Allemagne est le premier acheteur mondial de café Robusta du Vietnam mais le changement climatique menace de plus en plus les cultures, a écrit le quotidien de langue allemande Die Rheinpfalz.

Une agricultrice du bourg de Mang Den, district de Kon Plong, province de Kon Tum récolte le café. Photo : VNA

Selon le plus grand quotidien du Palatinat rhénan, le changement climatique est présent depuis longtemps au Vietnam, et les pluies si importantes en saison de mousson deviennent de plus en plus irrégulières voire pas du tout sur les Hauts Plateaux du Centre.



Lorsque les cultivateurs ont besoin de pluie pour que les caféiers poussent, le temps est chaud et ensoleillé. Et lorsque les caféiers fleurissent, il pleut soudainement, provoquant la pourriture des fleurs et la chute des jeunes cosses de café. Cela réduit à la fois le rendement et la qualité du café.



La météo rend la vie difficile aux agriculteurs. En conséquence, les exportations de café, dont la plupart sont destinées au marché européen, diminuent d’année en année, de 1,88 million de tonnes en 2018 à 1,61 million de tonnes en 2019, à 1,57 million de tonnes en 2020 et à 1,52 million de tonnes en 2021.



Les organes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales (ONG) travaillent sur des solutions pour rendre l’industrie vietnamienne du café plus résiliente et durable.



Le ministère de l’Agriculture a déjà lancé un projet de replantation de café pour la période 2021-2025. L’objectif est de remplacer environ 107.000 hectares de vieux arbustes par de nouvelles variétés plus résistantes aux ravageurs, aux épiphyties et aux aléas climatiques.



Le Vietnam est aujourd’hui le deuxième producteur mondial après le Brésil - et le premier mondial pour la variété Robusta. Les clients sont environ 80 pays dans le monde et près de 40% de la production est destinée à l’Europe.



Représentant environ 15% de la production en 2021, l’Allemagne est le marché de vente le plus important de tous. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, environ 17% des 1,21 million de tonnes de café torréfié et non torréfié que l’Allemagne a importées en 2021 provenaient du Vietnam. – VNA