Des bateaux sur la rivière au parc national de Phong Nha-Ke Bang, province de Quang Binh. Photo : Lonely Planet

Hanoï (VNA) – Le Centre du Vietnam est classé 6e dans la liste des 10 meilleures destinations à visiter en Asie-Pacifique en 2019 choisie par Lonely Planet, un prestigieux magazine australien de guides de voyage.

Selon Lonely Planet, Hôi An, Huê et Da Nang sont les endroits les plus célèbres du Centre du Vietnam. De plus, l'exploration des grottes, des rivières et de la jungle sauvage du parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Binh, est un must pour les voyageurs aventureux. La cuisine est également l’un des principaux attraits de la région.

Hôi An est une petite ville étendue au bord de la rivière Thu Bon. Photo : Lonely Planet

Sur la liste de Lonely Planet, la rivière Margaret et l’Australie du sud occupent la première position, suivis par l’île japonais Shikoku. -VNA