L'Opéra de Hanoï est mis en avant dans la vidéo sur le Vietnam. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Une série de vidéos publiées par le Centre ASEAN-R. de Corée (AKC) publiée le 27 septembre devrait fournir un aperçu plus approfondi de la riche culture et de l'architecture unique du Cambodge, de l'Indonésie et du Vietnam, ainsi que promouvoir collaboration entre l’ASEAN et la République de Corée.Ayant pour thème « un voyage vers la culture et l'architecture », les vidéos de cinq minutes mettent en lumière deux villes de chaque pays. Les organisations nationales de tourisme des pays respectifs ont recommandé que l'architecture soit présentée dans les vidéos et l'architecte-écrivain Oh Young-wook a fourni le commentaire.La vidéo du Vietnam emmène le spectateur à Hanoï, une ville avec 1.000 ans d'histoire, et à Ninh Binh, surnommée la « Baie d'Ha Long terrestre ». Il met en lumière un mélange de style européen et d’éléments traditionnels dans des structures emblématiques telles que l’Opéra, la cathédrale Saint-Joseph, la cathédrale Phat Diem et la pagode Bai Dinh.Pour le Cambodge, l’accent est mis sur sa capitale Phnom Penh et sur la ville côtière de Kampot. La vidéo met en lumière l'architecture nouvelle khmère qui caractérise Phnom Penh moderne, avec des bâtiments de grande envergure et d'esthétique audacieuse. Des monuments tels que le complexe sportif national et Phsar Thmey (marché central) en sont un exemple. Le palais Le Bokor rénové à Kampot est également présenté, démontrant l'esprit d'innovation du pays.Pendant ce temps, Jakarta et le berceau de la civilisation javanaise, Yogyakarta, sont les éléments clés de la vidéo indonésienne. De l’ancienne architecture javanaise de la place Fatahillah aux symboles de l’identité nationale indonésienne comme Monas et la mosquée Istiqlal, la vidéo explore la société pluraliste indonésienne. Il comprend également un aperçu des espaces artistiques culturels modernes et de l'architecture durable, soulignant l'approche progressiste du pays en matière de développement urbain inclusif.Les vidéos sont développées dans le cadre du programme « Visite de familiarisation avec l'ASEAN» lancé en 2019. Le programme se déroule au format virtuel depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il a présenté un éventail d’architectures et de cultures différentes de l’ASEAN via la chaîne Youtube de l’AKC : https://www.youtube.com/@akcsns. - VNA