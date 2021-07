Hanoi (VNA) – Le Centre de formation d’Airbus Vietnam (AVTC) a reçu lundi 5 juillet les approbations réglementaires de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) et de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA) pour la fourniture de cours de qualification de type A320 au Vietnam.

Le Centre de formation d’Airbus Vietnam proposera des cours de formation aux pilotes vietnamiens. Photo : Vietjet

L’AVTC possède deux simulateurs de vol A320 et deux dispositifs de formation au vol A320, qui sont situés à la Vietjet Aviation Academy (VJAA) à Hô Chi Minh-Ville et sont exploités par Airbus et Vietjet. Les installations sont actuellement utilisées principalement par Vietjet pour la formation périodique et la formation des instructeurs. L’AVTC prévoit d’installer un troisième simulateur pour répondre aux besoins croissants de formation des pilotes de Vietjet, selon un communiqué de presse rendu public par Vietjet.

Chaque cours de qualification de type A320 durera six semaines et l’AVTC prévoit de former jusqu’à huit pilotes par mois.

"Nous sommes là pour répondre aux besoins de formation des pilotes de Vietjet. Après avoir obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires à la fois par la CAAV et l’EASA, l’AVTC franchit une étape importante. Nous sommes ravis de soutenir Vietjet alors qu’il continue d’investir dans son avenir grâce aux derniers services de formation", a déclaré William Tauzin, directeur général de l’AVTC.

"Nous félicitons l’AVTC d’avoir reçu ces importantes approbations réglementaires. La VJAA est un centre de formation complet pour former les pilotes, le personnel de cabine, les ingénieurs et le personnel de l’aviation, non seulement pour Vietjet mais aussi pour d’autres compagnies régionales. Outre les simulateurs et les dispositifs d’entraînement au vol d’Airbus, la VJAA est également équipée de simulateurs de cabine, d’installations d’entraînement aux urgences et de piscines à vagues aux normes olympiques", a indiqué Luong Thê Phuc, vice-président de la formation Vietjet.

"La compagnie aérienne Vietjet est heureuse de poursuivre son partenariat étroit avec Airbus en investissant davantage dans les dispositifs de formation les plus modernes et les plus avancés pour répondre aux exigences de développement de Vietjet et d’autres à l’avenir", a-t-il ajouté.

Installé au sein de la VJAA à Hô Chi Minh-Ville, l’AVTC, gérée par Airbus, a été créé en octobre 2018 dans le cadre d’un accord entre Airbus et Vietjet. Airbus apporte ses processus, ses outils et son expertise pour fournir des dispositifs de formation de pointe ainsi que son contenu de cours reconnu internationalement. Outre la formation à la qualification de type A320, l’AVTC fournit également d’autres services de formation au vol, tels que des cours d’instructeur. – CVN/VNA