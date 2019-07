Les pompiers sont intervenus le 4 juillet en nombre pour maîtriser le sinistre. Photo : VNA

Berlin (VNA) – Un jour après l’incendie survenu le 4 juillet, le Centre commercial Dông Xuân - marché des Vietnamiens situé à l’est de la capitale Berlin (en Allemagne) - a repris normalement ses activités.

Le 5 juillet, une mission de l’ambassade du Vietnam en Allemagne dirigée par le conseiller Dang Chung Thuy s’est rendue sur place pour prendre des nouvelles des commerçants sinistrés et de leurs pertes matérielles.

Selon Nguyen Van Hien, directeur général dudit centre, à côté de la vigilance dans la prévention et la lutte contre les incendies, l’important c’est que les gens soient conscients. Les négligences pourraient causer non seulement de lourds dégâts humains et matériels mais aussi une influence sur le prestige des Vietnamiens auprès des Allemands.

Le 4 juillet, un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt du Centre commercial Dông Xuân à Berlin. Les services de secours locaux ont été appelés à intervenir aux environs de 12h00 (heure locale). Environ 50 véhicules anti-incendie, deux grandes échelles et 200 pompiers et de nombreux policiers ont été déployés sur le site.

Le feu est parti dans l’un des nombreux conteneurs placés à côté d’un grand entrepôt, qui contient chaussures, cosmétiques, vêtements et produits chimiques.

Les flammes ont détruit l’entrepôt sans faire de victimes. La principale zone commerciale à proximité n’est pas été touchée par l’incendie.

Pour l’heure, la direction de ce centre, en coordination avec les services compétents locaux et les commerçants, cherche à déterminer la cause de l’incendie et à évaluer le montant des préjudices. – VNA