Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (FEM) à la signature du mémorandum de coopération entre le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le FEM. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville et le Forum économique mondial (FEM) ont convenu le 16 janvier d'un accord de coopération pour créer le Centre pour la 4e révolution industrielle (C4IR) à Hô Chi Minh-Ville. La signature a eu lieu dans le cadre du FEM de Davos, en Suisse, en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et du professeur Klaus Schwab, fondateur et président du FEM Selon les prévisions, implanté dans le parc de haute technologie de la mégapole du Sud, le C4IR Ho Chi Minh-Ville devrait entrer en activité à partir de juin prochain et se concentrer sur la coopération en matière de recherche, de proposition des politiques, d'application et de transfert de technologies, ainsi que de mobilisation de ressources pour les domaines auxquels la mégapole du Sud et le Vietnam s'intéressent comme la croissance verte, la ville intelligente et l’intelligence artificielle.Ce centre est considéré comme l'un des projets de développement économique importants de la ville, joue le rôle de moteur pour promouvoir le développement de Hô Chi Minh-Ville dans les temps à venir.En outre, la ville peut participer aux initiatives mondiales du FEM, établissant ainsi un écosystème complet pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, attirer les investissements et améliorer la compétitivité nationale.Le Centre deviendra une adresse fiable et efficace pour promouvoir la coopération entre les experts, les chercheurs et la communauté d'affaires vietnamiennes et internationales.Selon Jeremy Jurgens, directeur exécutif du FEM, la création du C4IR est une étape importante dans le partenariat entre le FEM et le Vietnam. Avec ce centre, le FEM peut aider le Vietnam à réaliser ses aspirations en matière d’innovation et de croissance en renforçant la coopération internationale et en établissant des liens avec de nombreuses parties prenantes.Il s'agit du deuxième centre du genre établi en Asie du Sud-Est, après le C4IR Malaisie en 2023. -VNA