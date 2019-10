La ville de Hai Duong. Photo: phapluatmoitruong.vn La ville de Hai Duong. Photo: phapluatmoitruong.vn

Hai Duong (VNA) – Le Comité populaire de la province de Hai Duong (Nord) a organisé une conférence de presse pour annoncer l’organisation du Carnaval de Hai Duong 2019 et la décision du Premier ministre vietnamien reconnaissant Hai Duong en tant que ville de première classe.

S'exprimant lors de la conférence de presse, Luong Van Cau, vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, a noté que la province rassemblait environ 700 fêtes traditionnelles, dont la Fête du Printemps et le Festival d'automne du temple Kiep Bac, reconnus par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en tant que patrimoine culturel immatériel national.

Le Carnaval de Hai Duong est une bonne occasion de présenter la beauté naturelle et des gens de la localité aux touristes vietnamiens et étrangers, contribuant ainsi à sensibiliser les jeunes générations aux traditions historiques, a souligné Luong Van Cau.

De nombreuses activités culturelles sont prévues dans le cadre du Carnaval de Hai Duong 2019, notamment un défilé de rue réunissant environ un millier de personnes et des spectacles artistiques. Ayant pour thème “La lumière de Thành Dông”, le Carnaval aura lieu le 26 octobre sur la place du 30 octobre et sera retransmis en direct par la Télévision nationale du Vietnam (VTV).

Hai Duong, anciennement appelée "Thành Dông" - c'est-à-dire la ville située à l'est de la citadelle royale de Thang Long - est réputée pour sa riche culture, à la fois matérielle et immatérielle, typique du delta du fleuve Rouge. La province est le berceau du chèo (chant populaire), du ca tru (chant des courtisanes), du chau van (chant des sorcières) et des marionnettes sur l'eau. -VNA