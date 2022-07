Hanoi (VNA) – Rendez-vous attendu des jeunes résidant à l'étranger, le camp d’été du Vietnam 2022 aura lieu du 19 juillet au 3 août, sous l’égide du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Les participants au camp d'été du Vietnam 2019. Photo: baoquocte



Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, le camp d’été fera son retour du 19 juillet au 3 août, a indiqué le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Environ 108 délégués âgés de 16 à 24 ans, représentant la jeune génération des Vietnamiens d’outre-mer, participeront au programme qui se déroulera dans neuf provinces et villes du pays.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture de cet évènement seront organisées respectivement à Vinh (au Centre) et à Vung Tàu (au Sud).

En plus des visites des plus beaux paysages et des sites culturels et historiques, les délégués participeront à des échanges et des activités caritatives dans diverses localités vietnamiennes.

Le camp d’été du Vietnam est une activité annuelle organisée par le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, afin d’offrir aux jeunes résidant à l'étraner l’opportunité de visiter et découvrir leur pays natal, ainsi que de créer une plate-forme d’échange stimulant la coopération entre les jeunes à l’intérieur et à l’extérieur du pays en faveur du développement national.

Depuis son lancement en 2004, le camp d’été du Vietnam a attiré près de 2 000 jeunes d’origine vietnamienne issus de nombreux pays et territoires.

Les participants sont des jeunes exemplaires dans les domaines académiques, sportifs et artistiques et qui ont eu des contributions significatives au développement de la diaspora. – NDEL/VNA